Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması gerçekleşti

Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması gerçekleşti

Jüri hazırlık

Yarış Çeyrek Altın Anavatan Künefe 

-Lütfü Savaş künefe atma
-Celil Erkan açıklama
-Künefe atanlar detaylı
-Kazananlara çeklerinin verilmesi
-Künefe ustasından künefe atma şovu

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılında ‘künefe atma’ yarışması düzenlendi.
Yarışmada ilk dereceye giren ilk 3 kişiye hediye çeki verildi.
Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celil Erkan, “Burada Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılının etkinlikleri kapsamında en iyi künefe atma yarışma düzenleyeceğiz. Halk arasında seçtiğimiz 20 kişiye, 20 tepsi künefe verip en iyi çeviren birinciye çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye de hediye çeki vereceğiz” dedi.
Yarışma kriterlerini açıklayan Başkan Erkan, “En iyi künefe çeviren, akrobasi hareketi yapan, yukarıda takla attıran yada gözleri kapalı atan kişilere 10 puan vereceğiz” dedi.
5’i kadın toplamda 20 kişinin katıldığı künefe çevirme yarışmasında neşeli anlar yaşandı. Künefe çevirmek için alana gelen yarışmacılara yüzlerce Hataylı eşlik etti. Yarışma sonunda Cemile Halvacıoğu birinci olurken, Emine Özdemir ikinci, Necat Süral de üçüncü oldu. Birinci olan Cemile Halvacıoğlu’na çeyrek altın ve hediye çekini Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş verdi. Yarışma künefe ustasının künefeyi metrelerce yukarı atarak çevirmesiyle son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Genelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk FotoğraflarıGenelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk Fotoğrafları
Dolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya ÇıktıDolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Üniversiteli Yabancı Öğrencilerden Türkçe KonserÜniversiteli Yabancı Öğrencilerden Türkçe Konser
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede AğırladıCumhurbaşkanı Erdoğan Sinemacıları Beştepede Ağırladı
Vanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılarVanda Ortaya Çıktı! Kimin Ayak İzi Olduğuna İnanamadılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı