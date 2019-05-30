Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

-Toplanan kalabalıktan detaylar

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Detaylar



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan-Kumlu Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Baki yönetiminde 31 N 6867 plakalı otomobille karşı şeritten gelen Turgay Caka’nın kullandığı 06 BM 9508 plakalı otomobilin karıştı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada, 06 BM 9508 plakalı otomobilde bulunan Fatma Caka ve 31 N 6867 plakalı otomobilin sürüsü Bekir Baki yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

