Hatay’da Hanuka Bayramı Kutlandı

-Yakın çekim topaçlar

-Vali Doğan'ın konuşması

-Bayram duası

-Mumların yakılıp diğer mumlara ışık verilmesi

-Bayram duası çeşitli detaylar



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da Musevi Cemaati’nin dini bayramı olan Hanuka (Işık)Bayramı kutlandı. İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren Hanuka Bayramı Antakya'da bulunan Musevi Havrası'nda kutlandı. Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan dinlerin zaten insanların huzuru, mutluluğu ve yaşamı için gönderildiğini belirterek “Musevi kardeşlerimizin Hanuka Bayramını kutluyorum. Benim içinde ilk defa burada katılmış olmak ve yeni bir tecrübe açısından kıymetli bir durum. Biz tabi yüz yıllardır bu topraklarda birlikte yaşayan farklı renklerin oluştuğu insanlarız. Dinlere baktığımızda da dinlerin gelişimi zaten insanların huzuru, mutluluğu ve yaşamı için gönderilmiştir. Musevi kardeşlerimizde bu topraklarda yüz yıllardır diğer dinlerden olan kardeşleriyle birlikte huzur içerisinde, refah içerisinde yaşamışlardır. Bundan sonra da bu topraklarda yine birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Tabi amaç belli, hedef belli, insanımızın mutluluğu, aynı toplum içerisinde kardeşlik duygusuyla ilelebet yaşayabilmek için hoşgörü çok önemli. Bu topraklar hoşgörünün zengin olduğu topraklar” dedi.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ise Hanuka (Işık)Bayramı’nın Hatay'da kutlanmasının büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu dile getirerek “biz 2500 yıl önce bu topraklarda bizi kadere mahkum etmek isteyenler ve kendi kaderlerini bize dayatmaya çalışanlara karşı biz yalnızca Yaradan’ın bize vadetmiş olduğu özgürlüğün içinde yaşamayı tercih ettik” dedi.

Konuşmaların ardından, bayramın bir geleneği olan mumlar yakıldı.

