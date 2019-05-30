Hatay’da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

-Serkan Gölge röportaj



( HATAY ) HATAY



- Hatay'da 2016 yılında 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay’da 2016 yılında, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Türk-Amerikan çifte vatandaşı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gölge’ye 8 Şubat 2018'de görülen karar duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama "terör örgütüne yardım etmek" olarak değiştirilmiş ve ceza 5 yıla düşürülmüştü.

