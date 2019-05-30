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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Hatay’da 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Evin dışından detay

Hapis Cezası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Irak 

-Serkan Gölge röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da 2016 yılında 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay’da 2016 yılında, 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan Türk-Amerikan çifte vatandaşı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gölge’ye 8 Şubat 2018'de görülen karar duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama "terör örgütüne yardım etmek" olarak değiştirilmiş ve ceza 5 yıla düşürülmüştü.
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