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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da dolandırıcılık şüphelisine yurt dışı yasağı

Hatay'da dolandırıcılık şüphelisine yurt dışı yasağı

İskenderun Adliyesi genel

Denetimli Serbestlik Yurt Dışı Yasağı Yurt Dışı Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Zanlının adliyeye getirilmesi
-Zanlı adliye

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da iş arayan vatandaşlara iş vaadinde bulunup paralarını dolandıran bir kişi yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaştan dolandırıldıkları şikayetiyle ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İskenderun Denizciler Mahallesi’nde bir dolandırıcılık olayına karışan Suat E.’yi yakaladı. Suat E.’nin hakkında 24 adet dolandırıcılık kaydı, 4 dosyadan fezleke firarisi ve daha önce de işlediği dolandırıcılık suçlarından firari olarak arandığı, yakalama kaydı olduğu belirtildi. Yakalanarak gözaltına alınan Suat E. emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
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