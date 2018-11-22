Hatay’da boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle öldürdü



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen karısını pompalı tüfekle öldürdü.Edilinen Bilgiye göre, Çetin D (28) akşam saatlerinde Karısı Emine D’nin(20) Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesinde yaşadığı eve gelerek burada kendisiyle boşanmak isteyen eşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren Çetin D üç çocuk Annesi Emine D’ye evde bulunan pompalı tüfekle Ateş etti.Silah sesini duyan çiftin komşuları hemen polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler 3 çocuk annesi genç kadının cansız bedeni ile karşılaştılar.Öldürdüğü karısının başında bekleyen Çetin D olay yerine gelen ekiplere tarafından gözaltına alındı. Kocası tarafından öldürülen genç kadının ceseti ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıpa sevk edildi.3 çocuklarını bulunan Çiftin bir çocuklarının ise kanser tedavisi gördüğü

