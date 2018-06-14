Hatay’da ambulans devrildi: 5 yaralı

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( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana gelen kazada ambulans ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde Hatay Devlet Hastanesine hasta götüren Mehmet Cemil Aydın yönetimindeki 31 AIM 52 plakalı ambulans, kavşağa girmeye çalışan Mehmet Uçar yönetimindeki 06 BJ 6323 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Cemil Aydın yönetimindeki ambulans aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü Mehmet Cemil Aydın, 2 sağlık çalışanı ve hasta ve bir hasta yakını sıkıştıkları ambulanstan vatandaşların yardımıyla sedye kapısından çıkarıldı. Otomobilde bulunan araç şoförü Mehmet Uçar, yanında bulunan Mehmet Büyükdağ, Müslim Okutur'a ilk müdahale olay yerine sevk edilen acil yardım ekipleri tarafından yapılırken, ambulansta bulunan ambulans şoförü Mehmet Cemil Aydın, sağlık görevlisi Büşra Topaloğlu yaralanarak Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Ambulans içerisinde bulunan Suriyeli hasta ve hasta yakınının ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak çevre yolunda trafik normale döndü.

