Hatay’da 80 metrelik künefe şöleni

-Künefeciler çalışma detay

-Künefe ustası açıklama

-Hatay protokolünün künefenin başına gelmesi

-Hatay protokolü detay

-Lütfü Savaş röportaj

-Künefelerin vatandaşlara ikramı

-Vatandaşlardan künefeye yoğunluğu detaylı

-Tepsilerin boşalması



( HATAY ) - Dünyanın en uzun künefesi Hataylılara ikram edildi - Hatay’ın anavatana katılışının 80. yılında 80 metrelik künefe yapıldı HATAY



- Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümüne istinaden 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi. Dünyanın en uzun künefesi olma özelliğini taşıyan künefe şölenine yüzlerce Hataylı katıldı.

Etkinlik öncesi dünyanın en uzun künefesinin içerisine kullanılan malzemeleri söyleyen künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, “Hatay’ımızın kurtuluşunda Hataylılar için önemli olan 23 Temmuz festivalinde dünyanın en uzun künefesini yapıyoruz. Bizim için artık geleneksel hale geldi, halkımızın buradaki teveccühünü işte yöremizin künefesiyle ağzını tatlandırmaya çalışıp bu mutlu günümüzde güzel bir şeylere vesile olmasını istiyoruz. 15 personel ile bir hafta içinde uğraştık. 900 kilogram kadayıf, 600 kilogram peynir, 220 kilogram tereyağı ve fıstıkla dünyanın en uzun künefesini yaptık” dedi.

Hatay protokolü vatandaşlara künefe dağıttı Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü etkinlerinden olan künefe şöleni Antakya'nın Atatürk Parkında gerçekleşti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un katıldığı etkinlikte, 80 metrelik künefe vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, “Hatay’ın anavatana katılışın 80ci yılındayız. Her yıl kutlarken bir adım giderek künefenin 1 metre uzunluğunu attırıyoruz. Şimdi 80. yılındayız 80 metre künefe yaptık. Ben 70 ile başladım 10 yıldır künefeyi tek tek birer metre artırıyoruz Rabbim dünya var oldukça bu coğrafyayı Türk yurdu olmaya devam ettirsin. Bizde burada tüm Hataylılar ile huzurlu bir şekilde yaşamaya edelim, bu temennimizi yerine gelebilmesi için bizimde iyi birer örnek vatandaş olmamız lazım. Yurdumuza ve şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda hep birlikte şehrimize sahip çıkacağız ve Hatay dünya döndükçe Türk yurdu olmaya devam edecek” dedi.

Künefe şöleni, 80 metrelik künefenin tükenmesiyle son buldu.

