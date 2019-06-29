Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

- Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü girişi - Yakalanan göçmenlerin emniyete getirilişi - Göçmenlerin emniyet müdürlüğünden çıkışı - Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtakilerin durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptı.Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.Düzensiz göçmenler, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Araç sürücüsü G.M, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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