Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

- - Gözaltına alınan araç sürücüsü suriye uyruklu M.E. nin emniyete getirilişi - Yakalanan Suriyelilerden görüntü - Araçtan detaylarHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.Kırıkhan - Reyhanlı karayolu üzerinde yol kontrolü yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 MA 3334 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.Araç sürücüsü M.E. (22) gözaltına alındı.Yakalanan göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Akalan Suriye Hanlı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Nusaybin'de Teröristlerin Kullandığı Tünel BulunduNusaybin'de Teröristlerin Kullandığı Tünel Bulundu
Hatayda Düşen Savaş Uçağının Pilotundan İlk Görüntüler!Hatayda Düşen Savaş Uçağının Pilotundan İlk Görüntüler!
İşte El-Babdan Gelen Son Görüntülerİşte El-Babdan Gelen Son Görüntüler
Cerablusa YPG OperasyonuCerablusa YPG Operasyonu
Bir Kadın Cinayeti DahaBir Kadın Cinayeti Daha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı