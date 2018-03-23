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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Görüşmeden detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

İşadamları 


- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici İşadamları Derneği (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ekinci ve Hatay Sanayi İş Adamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrezzak Gökhan Alkan ile dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, işadamları ve sanayicilerle birlikte KKTC’ye yaptıkları ziyaret ve devam eden çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.
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