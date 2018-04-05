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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'a 'Zeytin Dalı Sınır Kapısı'

Hatay'a 'Zeytin Dalı Sınır Kapısı'

Kumlu tabelası

Bild Gümrük Kapısı İnsani Yardım 

-Bölge yakınındaki Kelli Köyü tabelası
-Şarkhamamı tabelası
-Sınır kapısı açılacak bölge
-Sınıra çekilen duvar detay

( HATAY ) Hatay'a "Zeytin Dalı Sınır Kapısı"- Kumlu ilçesi sınırında yapılacak Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 2 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi HATAY

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'e insani yardımların kolaylaştırılması için Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Hamam Mahallesi'ne yapılması planlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 2 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda Afrin'e insani yardımların kolaylaştırılması için Hatay'ın Kumlu ilçesine gümrük kapısı yapılması kararlaştırıldı. Hamam Mahallesi'ne yapılması planlanan gümrük kapısının isminin “Zeytin Dalı Gümrük Kapısı” olarak planlandığı bildirildi.
Mahallenin çevresindeki karayolu alt yapısının uygun olduğu, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığı belirtildi. Kapının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması ön görülüyor.
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