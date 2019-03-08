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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatalı sollama yapan tır otomobile çarptı

Hatalı sollama yapan tır otomobile çarptı

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Bild Üst Geçit Hatalı Sollama 

-GÖRGÜ TANIĞI RECEP BOZKURTUN RÖPORTAJI

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı ilçesinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tır aynı yönde sağ taraftaki hareket halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters istikamete dönerek durabildi. Otomobildeki sürücünün burnu bile kanamadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi Erdem Yuva üst geçit meydanında geldi. Sezai D. yönetimindeki 67 LP 359 plakalı tır, Hanife S. yönetimindeki 34 FJJ 70 plakalı otomobili sollamak istedi. Sağ şerite geçmek isteyen tır sürücüsü, önünde seyreden otomobili fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife S.yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda ters döndü. Şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı. Kazayı gören görgü tanıkları ise o anları anlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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