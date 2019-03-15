Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Hastayı almaya giden ambulans çamura saplandı - ADIYAMAN

Hastayı almaya giden ambulans çamura saplandı - ADIYAMAN

- Hastayı almaya giden ambulans çamura saplandı - Köylülerin traktörle ambulansı çamurdan kurtarması - Ambulanstan görüntüHastayı almaya giden ambulans çamura saplandı - Ambulans vatandaşlar tarafından kurtarıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da hastayı almaya giderken çamura saplanan ambulans, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Yaylakonak Köyü Kırmızıdere mezrasında rahatsızlanan Hüseyin Songur’un yakınları, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.Hastayı almaya giden ambulans, mezra yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle oluşan çamura saplandı.Sağlık ekiplerinin çabaları sonuç vermeyince köylülerden yardım istendi. Köylüler, traktöre bağladıkları halat yardımıyla ambulansı saplandığı çamurdan çıkardı.Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Songur, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hüseyin Songur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acil Servis İlk Müdahale Bild 112 Acil Servis Şiddetli Yağış 

İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı