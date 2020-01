Hastaneye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

-tarlada takla atmış halde bulunan otomobil, yaralılar, barış aksoylu, anne Ayse Aysoylu'nun Barış'ı yanıma getirin diye feryat etmesi, yaralı Esra Aksoylu'nun ağlaması

GAZİANTEP



- Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada lösemi hastalığını atlatan ve kontrole götürülen 6 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.İddiaya göre, Gaziantep'ten Adana'ya seyir eden H. A idaresindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevra ile kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü, eşi Ayşe A., çocukları 6 yaşındaki Barış, Esra, Rabia olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Tarlada can pazarıKazanın ardından tarlaya uçan otomobilde bulunan yaralılar, yoldan geçen ve kazayı gören araçlardaki sürücü ile yolcular tarafından araçtan çıkartıldı. Kazanın hemen sonrasında yaşanan can pazarı ve panik anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Otomobilin yan ve patlama ihtimaline karşı, yaralılar vatandaşlar tarafından aracın yanından uzaklaştırıldı.Kazayı haber alan ve olay yerine gelen yaralıların yakınları ise önce lösemi hastalığını yeni atlatan Barış'ı sordu. Barış’ın iyi olduğunu öğrenmesi üzerine yakınları rahat nefes alırken, yaralılardan Ayşe A. da kazayı atlatmasının ardından "Barış nasıl, Barış'ı yanıma getirin" diye feryat etti.Lösemiyi atlattığı ortaya çıktıKazadan çok hafif sıyrıklarla kurtulan 6 yaşındaki Barış’ın uzun süredir Adana Balcalı Hastanesi'nde gördüğü lösemi tedavisinin olumlu sonuçlandığı kaydedildi. Barış A.’nın 6 aylık periyotlar halinde tedavi gördüğü Adana'daki hastaneye götürüldüğü ve ailesi ile birlikte kontrole giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.



