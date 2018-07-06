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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Hastanenin trafosunda çıkan yangın kontrol altına alındı - VAN

Hastanenin trafosunda çıkan yangın kontrol altına alındı - VAN



- Trafo önündeki itfaiye AFAD ekiplerinden detay - Ambulanslar ile hastaların başka hastanelere nakledilmesi - Tahliyeden detaylar Van 'da hastanede yangın - SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafo ünitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Hastanenin yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki 14 hasta farklı hastanelere nakledildiVAN (AA) - Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafo ünitesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, hastane bahçesindeki trafo ünitesinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktığı belirtildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yangın sebebiyle, hastane acil servis ve ek binasında elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bu süreçte yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim Hastanesine nakledilmiştir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında; kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine ise aynı hastanede devam edilmektedir."Açıklamada, yangın nedeniyle hasar gören ve arızalanan trafoya VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Acil Servis Hastane Yenidoğan Elektrik Kesintisi Hastane Bahçesi 

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