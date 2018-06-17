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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
-Hastaneden yangın açıklaması

-Hastaneden yangın açıklaması

hastaneden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Yangını Kalp Yetmezliği Yazılı Açıklama Akciğer Kanseri Solunum Cihazı 


- Gaziantep’te 2 kişinin hayatını kaybettiği hastane yangının ardından hastane başhekimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ölen hastalardan birinin kalp yetmezliği bulunduğu ve tedavisinin kalp nakli ile sağlanabilecek düzeyde olduğunu belirtirken, diğerinin ise solunum cihazına bağlı yaşayan hasta olduğunu ifade etti.
Yaralıların hızlı bir şekilde başka hastanelere sevk edildiğini de vurgulanan açıklamada, iki hastanın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Gaziantep'te dün geçen saat 04.00 sıralarında meydana gelen yangında 2 kişinin öldüğü hastaneden olayla ilgili yapılan açıklamada yangının hastanenin eksi 3. katta bulunan enerji ana dağıtım panosunun kompozisyon bölümünde aşırı ısınma sebebi ile dağıtım panosunda ufak çaplı alevlenme meydana geldiğini belirterek, olayın hemen ardından hızla hastaların tahliye işlemine başlanıldığına dikkat çekildi. Tahliye başarılı şekilde gerçekleşti Tahliyenin başarılı bir şekilde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, "Yangın olayı sabah 04:00 sularında hastanemizin eksi 3. Katında bulunan Enerji ana dağıtım panosu kompozisyon bölümünde aşırı ısınma sebebi ile dağıtım panomuzda ufak çaplı alevlenme meydana gelmiştir. Hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın güvenliği açısından tüm tedbirler hızlıca alınmış olup, sağlık personelleri eşliğinde diğer hastanelere transferleri sorunsuz bir şekilde yapılmıştır. Sağlık personelleri eşliğinde diğer hastanelere sorunsuz bir şekilde transferler yapılmış olup yoğun bakımda 25, yeni doğan Yoğun bakımında 45, kroner yoğun bakımda 7 olmak üzere toplamda toplamda 84 hasta diğer hastaneleri sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı. Olayda ölenler Açıklamada, olayda ölen 2 hastanın ise tahliye edildiği hastanelerde vefat ettiğini belirterek, hastalardan birinin kalp yetmezliği bulunan M.T olduğunu ve tedavisinin ise kalp nakli ile sağlanabileceği ifade edildi. Diğer hasta M.Ö'nün de son evre akciğer kanseri olduğunu hatırlatılan açıklamada, hastanın genel durumu kötü olduğunu ve solunum cihazına bağlı yaşadığı vurgulandı. Olayla ilgili hastaların yakınlarına durumları ile ilgili bilgilendirme yapıldığı da belirtilen açıklamada, "Sevki yapılan hastaneler ile hasta tedavilerine devam konusunda görüşülerek düzenlemeleri yapılmıştır. Yoğun bakımamızda tedavi gören ve sevk edilen hastalarımızdan M.T Son dönem kalp yetmezliği olup tedavisi ancak kalp nakli ile sağlanabilecek durumda olduğundan hasta hızlı bir şekilde yoğun bakımdan destek tedavileri ile birlikte hastanemizden tahliye edilmiştir. Sevk edilen ikinci hastamız M.Ö Son dönem evre akciğer kanseri olup genel durumu kötü olan hasta solunum cihazına bağlı olduğu için yangın ile ilişkili duman ve dış etkilere maruz kalmamıştır. Transferi sağlanan hastaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde hastaneden ayrılışları gerçekleştirilmiştir. Transfer edilen iki hastamız, sevk edilen hastanede yaşamını yitirmiştir, sevk edilen diğer hastalar doktorlarımız tarafından ziyaret edilerek tedavilerin devam sağlanmıştır" denildi. (AKG-SD-
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