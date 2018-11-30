Hastanede silahlı kavga: 4 yaralı - OSMANİYE

- Hastanede silahlı kavga - 4 yaralı - Hastane önünde polislerin güvenlik önlemi alması - Hastane çevresinden görüntü Osmaniye 'de hastanede silahlı kavga : 4 yaralıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.Emniyet yetkilileri olayla ilgili araştırma başlattı.