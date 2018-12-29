Hastanede gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

-Hastane personelinden görüntüler

-Yangının çıkışından görüntüler

-Yangına müdahale edilmesi

-Hastaların odalardan çıkarılması

-Hastalara müdahale edilmesi

-Röportajlar



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. 112 Acil Komuta Servisi, AFAD, UMKE, Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve hastane personelinden oluşan 25 kişinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis Devlet Hastanesinde olası bir yangın durumuna karşı tedbirli olmak amacıyla düzenlenen tatbikat için gerekli önlemler alındı. 4 gönüllü personelin hasta olarak kullanıldığı tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği hastane odasında çıkan yangına ilk olarak hastane personeli tarafından müdahale edildi. Daha sonra 112 Acil Komuta Servisi ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bu arada yürüyebilecek hastalar hastane personelleri tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin ardından 112 Acil Komuta Merkezi, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından diğer hastalar da tahliye edildi. Tatbikat sonrası ekipler toplantı odasına geçerek bir değerlendirmede bulundular. Toplantı salonunda gazetecilere tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan Bitlis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Onur Çağdaş Arıkan, hastanede oluşabilecek olası afet ve yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla böyle bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arıkan, “Bugün olası bir yangında ne durumda olduğumuzu görmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz tatbikatımıza 25 personel katıldı.

Senaryomuz gereği hastanemizin 3’ncü katında bulunan palyatif serviste çıkan yangın nedeniyle ‘hastane acil müdahale planımızı’ devreye soktuk. Bununla ilgili AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye birimlerine durumu ilettik. Tüm birimler en hızlı şekilde müdahalede bulundular. Yangın çıkan serviste zarar görmesi muhtemel 4 hastamız vardı. Bunlar en güvenli şekilde ekipler tarafından tahliye edildi. Kimse zarar görmeden tatbikatımızı tamamladık. Buradaki 4 hastamız gerçek hasta olmayıp, hastane gönüllülerinden oluştu. Emeği geçen tüm ekiplere huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis 112 Acil Komuta Merkezi Doktoru Ahmet Şen ise, “Bitlis Devlet Hastanesinde olası yangın durumunda hastanenin daha önceden planlamış olduğu hastaların nasıl tahliye edileceğini belirtilen standart operasyon prosedürlerine ilgili iş akışlarına göre çözüm ortakları ile paylaşarak, daha önceden yangın durumunda nasıl tahliye edileceği planlarını devreye sokarak bir tatbikat gerçekleştirdik. 25 kişilik bir ekiple tatbikatı gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.



