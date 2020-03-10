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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

Hastanede cüzdan çalan genç güvenlik kameralarına yakalandı

(Güvenlik kamerası-emniyet görüntüsü) :

Hastane Akalan Hasta Yakını Hırsız Cüzdan 

-gencin hastaneye girmesi, katlarda dolaşması, odaya girmesi, çantanın içeriden cüzdanı alması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan personelin çantadaki cüzdanı, hasta yakını gibi hastaneye giren bir genç tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan özel bir hastaneye hasta yakını gibi giren bir genç hastanenin ofis kısımlarında yaptığı keşfin ardından boş bir odaya girerek, çantanın içerisinde bulunan para dolu cüzdanı çaldı. Genç, hırsızlığın ardından kısa sürede hastaneden ayrılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gencin eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Gencin adresine de ulaşan ekipler, ismi açıklanmayan genci gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı.
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