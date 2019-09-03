Hastanede çocuk kaçırma tatbikatını izleyenler gerçek sandı

--ÇOCUĞU KAÇIRAN BABANIN YAKALANMASI

--ANNENİN FERYAT ETMESİ

--HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

--BAŞHEKİM RIDVAN ALİ



( BURSA )- Doktora şiddet gösterdi anında gözaltına alındı BURSA



- Bursa’da hastanede düzenlenen çocuk kaçırma tatbikatı gerçeğini artmadı. Tatbikattan haberi olmayan hastalar canlandırnayı gerçek sandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, her yıl düzenli olarak yaptığı çocuk kaçırma tatbikatını bu yıl da gerçekleştirdi. Eşinden ayrı yaşayan baba, annesi çocuğunu hastaneye getirdiği esnada gizlice çocuğunu hastaneden kaçırdı. Annenin "çocuğum kaçırıldı" şeklinde bağırması üzerine hastanede pembe kod verildi.

Hemen hastanenin tüm kapıları kapatılarak baba aranmaya başlandı. Güvenlikçiler tarafından hastanenin dışında kaçırmak istediği bebeğiyle birlikte yakalanan baba polis ekiplerine teslim edildi. Tatbikatla çocuk kaçırma olaylarında hastanenin hazır olup olmadığı ölçüldü. Güvenliklere bebeği kaçıran babanın hangi kapıdan çıkacağı söylenmezken, krizi ise hastane başhekimi yönetti. Yapılan tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Tatbikattan haberi olmayan hastalar ise bebek kaçırma tatbikatını gerçek sandı. Bir diğer tatbikatta ise doktora şiddet canlandırıldı. Bir hasta doktora şiddet gösterirken verilen beyaz kodla şiddet gösteren hasta hemen etkisiz hale getirildi.

Hastanede gerçekleşen tatbikatla ilgili açıklama yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Rıdvan Ali, “Pembe kod uygulamasını başarılı bir şekilde yönettik. Hastanemiz böyle bir kaçırma işlemeni karşı hazır olduğunu gösterdi. Bu tatbikatı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ederim” dedi.



