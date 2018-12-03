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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hastane önünde çatışma: 1’i ağır 5 yaralı

Hastane önünde çatışma: 1’i ağır 5 yaralı

Hastane önünden görüntü

İlk Müdahale Hastane Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Çatışma 

-Zırhlı araçlar
-Ambulanslar
-Olay yerinden görüntü
-Olay yerindeki fişekler
-Güvenlik çemberi
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye hastane önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.H.S., K.S., B.S., T.Ç. ve V.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sebep kantin ihalesi Yaralılardan M.H.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tartışmanın kantin ihalesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi ile kapatırken olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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