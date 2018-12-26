Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastane bahçesinde gördüğü sokak köpeğiyle simidini paylaştı

Hastane bahçesinde gördüğü sokak köpeğiyle simidini paylaştı

Kadının simidini bölerek köpeğe vermesi

Sosyal Medya Sokak Köpeği Hasta Yakını 

-Simidin yarısını kendinin yemesi

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı. Görüntüler, Kahta İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde kaydedildi. Hastanenin kantininden bir simit alan kadın, simidi ikiye böldü. Bahçedeki sokak köpeğini yanına çağıran kadın aldığı simidi sokak köpeğiyle paylaştı. O anları kaybeden başka bir hasta yakını bu görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüdeki kadın bu davranışıyla takdir kazandı.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı