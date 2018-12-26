Hastane bahçesinde gördüğü sokak köpeğiyle simidini paylaştı

-Simidin yarısını kendinin yemesi



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde simidinin yarısını sokak köpeğine veren, yarısını kendisi yiyen kadının görüntüsü büyük beğeni topladı. Görüntüler, Kahta İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde kaydedildi. Hastanenin kantininden bir simit alan kadın, simidi ikiye böldü. Bahçedeki sokak köpeğini yanına çağıran kadın aldığı simidi sokak köpeğiyle paylaştı. O anları kaybeden başka bir hasta yakını bu görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüdeki kadın bu davranışıyla takdir kazandı.

