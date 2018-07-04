Hastalığı değil, insanların kendini görünce korkup uzaklaşması kahrediyor

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( ANTALYA )- Sedef hastalığı sebebiyle elleri, kolları ve yüzünde pullanma oluşan adam en çok dışlanmaktan şikayetçi- Elleri, kolları, ayakları, kulakları, yüzü ve kafa derisinde kalın bir pullanma ve iltihaplanma meydana gelen Sümbül, “İnsanlar beni görünce uzaklaşıyor. Bu beni kahrediyor, bu yüzden 3 kez intihara kalkıştım. Evlenip yuva kurmak istiyorum ama bana kız vermezler. Verseler de çalışıp onlara aileme bakamam.” dedi.

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Musa Sümbül, 23 yıldır Psoriasis yani sedef Hastalığıyla mücadele ediyor. ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı 23 yıldır mücadele ettiği Psoriasis yani sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüş durumda. 23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullanmış ancak derisindeki kızarıklıklar artarak devam etmiş. Antalya Tıp Fakültesine giden ve kullandığı ilacın ters etki yaptığı söylenen Sümbül’ün derisinde pullanma ve iltihaplanma oluşuyor. Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka, Musa Sümbül’ü çalışamaz hale getirmiş. Sertleşen derisi kas hareketini engelleyen ve zorlayınca kanamaya neden olan hastalığı nedeniyle iş yapamaz hale gelen Sümbül, “Devletten 3 ayda bir aldığım 1500 TL mağdur aylığı ile geçiniyorum. Çalışamıyorum, bu halimle bana da kimse iş vermiyor. Antalya’da doktorum bana 3 sene öncesi hastalığımı tedavi eden bir ilacın yurt dışında olduğunu ancak 25-30 bin lira gibi bir maliyeti olduğunu söyledi.



İlacı getirtip kendisi uygulayacaktı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadık” dedi.

Hastalığının günlük yaşantısını altüst ettiğini dile getiren Sümbül, “Bir lokantada bir masaya otursam, masadaki insanlar kalkıp gidebiliyor. Bir topluma girsem bize ters gözle bakabiliyorlar. Yolda giderken bize yan gözle bakıyorlar, bu adam neyin nesi diyorlar. Bunları ben hep içime atıyorum. Bu hastalığın ismi de karaciğer stresi sedef hastalığı olarak geçiyor. El içine çıkamaz hale geliyorum. 3 sefer intihara teşebbüsüm var benim” diye konuştu.

Bugüne kadar hastalığı nedeniyle hiç evlenemeyen ancak yuva kurmak isteyen Sümbül, “Kız istesem hastasın diye vermiyorlar. Verseler de çalışamadığım için aileme bakamam. Evlenmem için önce hastalığımdan kurtulmam lazım. Hastalığımın tedavisi aslında var. Tedavim pahalı olduğu için uygulayamadım. Bunun için beni izleyen devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

-Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı (psoriasis); cilt hücrelerinin yenilenme süresinin hızlanması sonucunda ortaya çıkan bir çeşit kronik bağışıklık sistemi (otoimmün) hastalığıdır. Cilt hücrelerinin oldukça hızlı bir şekilde yenilenmesi, deride pullaşmaya ve kepeklenmeye neden olur. Derideki bu pulların etrafında iltihaplanma ve kızarıklıklar görülür. Sedef hastalığı her yaştan ve cinsten insanı etkileyebilir ama genellikle yetişkinlerde görülür.

