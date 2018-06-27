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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hastalanan gebe köpek için seferber oldular - SİVAS

Hastalanan gebe köpek için seferber oldular - SİVAS

- Hasta köpeğin köyde bulunduğu metruk binada ilk tedavisinin yapılması - Ekipler tarafından araca konulması - 150 kilometre uzaklıkta bulunan Sivas Hayvan Hastanesine götürülmesi - Tedavi edilmesi, röntgen çekilmesi - Sivas Hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine teslim edilmesiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, vatandaşların harabe binada bulduğu hasta ve gebe köpek, hayvan hastanesinde tedaviye alındı.İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyünde harabe binadan bir köpeğin inlediğini duyan vatandaşlar, binada yerde yatan köpeğin ayağa kalkamadığını görüp, Suşehri Belediyesini aradı.Konudan haberdar edilen Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in talimatıyla köye giden belediye veteriner hekimi Deniz Aydın, köpeğe ilk müdahaleyi yerinde yaptı.Hayvanın ayağa kalkamadığını ve belinde sakatlık olabileceğini değerlendiren Aydın, "Duman" ismi verilen köpeği Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk etti.Hayvan Hastanesi Veteriner Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Doktor Öğretim Üyesi İlker Şen ve ekibi tarafından muayene edilen köpeğe serum takıldı.Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta köpeğin karnında 6 yavrusu bulunduğunu söyledi.

Duman ismi verilen köpeğe 3 meslektaşıyla müdahale ettiklerini belirten İlker Şen, şunları kaydetti:"Köpeğimiz ileri safhada hamile, karnında 6 yavrusu bulunmakta. Yaptığımız incelemede cinsel organında sinek larvalarından dolayı ödem ve ağrılı bir rahatsızlık geçirdiğini tespit ettik. Diğer tetkiklerde bir sıkıntısının olmadığını gördük. Yaklaşık 7 veya 8 gün sonra doğum yapacak. Şu anda ilk müdahalesini hastanemizde yaptık, bundan sonraki müdahalesine ilaç yöntemiyle devam edilecek."Şen, tedavilerin ardından köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini de aktardı.

Rehabilitasyon İlk Müdahale Röntgen Cinsel Organ Rehabilitasyon Merkezi 

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