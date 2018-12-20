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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hasta ve hasta yakınları tatbikatı gerçek sandı - EDİRNE

Hasta ve hasta yakınları tatbikatı gerçek sandı - EDİRNE

- Tatbikattan detaylar - Hasta ve yakınlarının açıklaması - Başhekimin açıklamasıHasta ve hasta yakınları tatbikatı gerçek sandı - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin enerji santralinde "siyah kod" uyarısıyla yapılan bomba tatbikatını gerçek sanan bazı hasta ve yakınları, hastaneden dışarı çıktıEDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin enerji santralinde "siyah kod" uyarısıyla yapılan bomba tatbikatını gerçek sanan bazı hasta ve yakınları hastaneden dışarı çıktı.Sağlık çalışanlarının senaryo gereği haber vermesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin araçları hastanenin bahçesine siren çalarak girdi. Polis, şüpheli paketin olduğu enerji santralinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekti.Bomba imha ekibi kıyafetini giydiği sırada hastanede muayene olmaya gelen ve bu anı gören bazı vatandaşlar ve yakınları tatbikatı gerçek sanarak, dışarı çıktı. Ekiplerin bilgi vermesinin ardından vatandaşlar tatbikatı güvenlik şeridinin arka kısmından izledi.İmha ekibi senaryo gereği şüpheli paketi kontrollü şekilde patlattı.Vatandaşlardan Ali Dereceli, gazetecilere yaptığı açıklamada, siren seslerini duyduktan sonra hastanenin dışına çıktığını belirterek, "Yakınımı ziyarete gelmiştim, gerçek sandık, heyecanlanıp hastaneden dışarı çıktık. Ekipler tatbikat yapıldığını söylediler." dedi.
Sinem Temiztürk ise bir yakınının hastanede tedavi olduğunu belirterek, bomba imha ekibini görünce heyecanlandığını anlattı.Temiztürk, "İtfaiye, sağlık ekibi ve polisleri bu kadar kalabalık görünce heyecanlanıp dışarı çıktık." diye konuştu.
Muayene olmak için hastaneye gelen Zülal Kıyak da siren seslerini duyunca yangın çıktığını sanarak küçük bir panik yaşadığını belirtti.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mustafa Talha Sütçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikattan önce polikliniklerdeki hasta ve hasta yakınlarına haber verdiklerini belirterek, "Bu tatbikattaki amacımız gelişebilecek afet ve acil durumlarda hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın ve sağlık personelimizin can güvenliğini sağlamaktır. Senaryo olarak enerji santralimize yakın bir bölgede şüpheli paket alarmı verildi.
Bununla ilgili tüm acil durum yönetmeliği uygulanıp şüpheli paket emniyet mensuplarınca imha edildi." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Ekibi Enerji Santrali Can Güvenliği Şüpheli Paket Sağlık Personeli 

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