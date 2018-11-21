Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Hasta var' diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler - VAN

'Hasta var' diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler - VAN

"Hasta var" diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler - VAN - Zanlının yakalanması - Zanlılardan detay"Hasta var" diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler - Van 'da "hasta var, acil hastaneye gitmemiz lazım" diyerek çağırdıkları taksinin sürücüsünü ormanlık alana götürerek cep telefonu ve parasını gasbeden 5 zanlıdan 4'ü tutuklandıVAN (AA) - Van 'da hastalarının olduğunu ileri sürerek çağırdıkları taksi sürücüsünün cep telefonu ve parasını gasbeden 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da saat 22.00 sıralarında "hasta var, acil hastaneye gitmemiz lazım" diyerek Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ne çağrılan S.Ç'yi ağaçların yoğun olduğu patika yola götüren 5 kişi, burada silahla tehdit ederek 2 cep telefonu ile üzerindeki parayı gasbetti.Zanlıların "Bize 5 bin lira getir yoksa seni öldürürüz" dedikleri taksici, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, taksiyi müşteri olarak çağıran kişinin de olayın içinde olabileceğini değerlendirerek bölgede ikamet eden kişiler üzerinden araştırma yaptı.Taksiyi çağıran zanlının D.K. olduğunu tespit eden ekipler, olayı birlikte planlayan A.S, M.S, N.B. ve S.T'yi de operasyonla gözaltına aldı.Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, 41 fişek, kuru sıkı tabanca, 3 poşu, 2 cep telefonu, otomobil ve 200 lira ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Ormanlı Cep Telefonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı