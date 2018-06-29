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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hasta taşıyan ambulans böyle kaza yaptı: 2 yaralı

Hasta taşıyan ambulans böyle kaza yaptı: 2 yaralı

Güvenlik kamera görüntüsü

Hastane Bild Gezin Kamera Güvenlik Kamerası 

-Araçlardan detay
-Kaza yerinden detay

( ANTALYA )-Antalya'da hasta taşıyan ambulansın, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı-Kaza anı anı kamerada ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta taşıyan ambulansın, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Alanya Okurcalar Mahallesinden Manavgat’a hasta taşıyan Erkan Y. E.’nin kullandığı 07 GR 966 plakalı 112 Acil ambulansı ile Serdar Ç.’nin kullandığı 07 LMD 88 plakalı otomobil D400 karayolu Demirciler kavşağında çarpıştı.Kazada sürücü Serdar Ç. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer taraftan Serdar Ç.’nin otomobili birkaç saat önce aldığı, oğluyla birlikte gezintiye çıktığı bildirildi.

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