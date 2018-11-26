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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hasta numarası yapıp turistlerden para dilenen kadınlar kamerada

Hasta numarası yapıp turistlerden para dilenen kadınlar kamerada

Kadınların dilenmesi

Yaşlı Kadın Kamera Genç Kadın Basın Mensupları Kadın Hasta 

-Para almaları
-Uzaklaşması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Turistlerin vicdanlarını hasta numarası ile sömürdüler İSTANBUL

- Dolmabahçe Sarayı önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp turistlerden para dilendi. Turistlerin vicdanını sömüren iki kadın kameralarca kaydedilirken, kendilerini basın mensuplarının görüntülediğini görünce kayıplara karıştı. Vicdan sömürücülerinin bu seferki adresi Dolmabahçe Sarayı önüydü. Buraya gelen yoğun turistleri gözüne kestiren kadınlardan biri yanındaki yaşlı kadınının annesi olduğunu ve hasta olduğunu söyledi.

Bu şekilde turistlerden para isteyen kadın kısa sürede para toplamaya başladı.
Turistlerin ve yoldan geçen vatandaşların duyguluarını bu şekilde sömüren kadınlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde genç kadın yanındaki yaşlı kadını gösterip annesinin hasta olduğunu söylüyor. Ardından para istiyor. Bazı turistler para verirken, bazıları da bunu geri çeviriyor. Öte yandan kadınlar kendilerinin görüntülediğini fark edince hızla uzaklaştı.
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