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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hasta bebeğin parka terk edilmesi - KİLİS

Hasta bebeğin parka terk edilmesi - KİLİS

- Hasta bebeğin parka terk edilmesi - Bebeğin parka terk edilmesinin güvenlik kamerası görüntüleri - Bebeğin hastanedeki tedavisinden detaylarHasta bebeğin parka terk edilmesi - Kilis 'te 9 gün önce hasta bebeği parka terk eden şüpheliler, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlendiKİLİS (AA) - Kilis 'te, 9 gün önce hasta kız bebeği parka terk eden zanlılar, yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edildi.İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 9 gün önce İslambey Parkı'nda bulunan hasta bebeğin ailesinin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, parkın bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 700 saatlik görüntülerini inceleyerek, bebeği motosikletli iki kişinin terk ettiğini belirledi.Araştırmalarını yoğunlaştıran ekip, motosikletin marka ve modelinden yola çıkarak, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Y. (38) ve H.Ö. (33) olduğunu saptadı.Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinde, bebeğin annesinin, H.Ö'nün baldızı E.H. olduğunu itiraf etti.Adresinde gözaltına alınan E.H'nin de "bebeğin babasının gayrimeşru ilişki yaşadığı Suriye uyruklu M.A. olduğunu, ailesinin durumu bilmediğini ve korktuğu için bebeği eniştesi H.Ö'ye vererek, terk etmesini istediğini söylediği" öğrenildi.Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.İslambey Parkı'nda, 3 Mart'ta terk edilmiş olarak bulunan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde "Yağmur" adı verilen bebeğin tedavisi sürüyor.

Hastane Güvenlik Kamerası Baldız İtiraf Avcılık 

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