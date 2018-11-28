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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hasta almaya giden ambulans devrildi

Hasta almaya giden ambulans devrildi

-devrilen ambulanstan detay

Polis Hastane Jandarma Aski Sağlık Personeli 

--itfaiye ekiplerinin devrilen ambulansa müdahale etmesi
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) -- Yağış nedeniyle bozulan tali yolda devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yara almadan kurtulurken, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü ELAZIĞ

- Elazığ’da hasta almaya giden ambulans devrilirken, yara almadan kurtulan 3 sağlık personeli kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza, Baskil ilçesi Aydınlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 LT 112 plakalı ambulans, gelen ihbar üzerine hasta almak için yola çıktı. Ambulans, yağış nedeniyle bozulan tali yoldan geçerken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen ambulansta bulunan ve yara almadan kurtulan 3 sağlık personeli, her ihtimale karşı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (MK-HİV-
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