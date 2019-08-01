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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hasta almaya çalışan ambulans askıda kaldı

Hasta almaya çalışan ambulans askıda kaldı

askıda kalan ambulanstan genel ve detay görüntüler

Mahsur Kaldı Hastane Korkuluk Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-vatandaşlar ambulansı dengede tutarken görüntü
-itfaiye halat bağlarken görüntü
-hasta başka ambulansa nakledilirken görüntü
-vatandaşlarla röp.
-balkonlardan izleyen vatandaşlardan görüntü
-ambulans kurtarılırken görüntü
-detay görüntü

( İSTANBUL )- Kağıthane’de askıda kalan ambulans 2 saat sonra kurtarıldı İSTANBUL

- Kağıthane’de yaşlı bir hastayı aldıktan sonra dar ve dik yokuşta manevra yapan ambulans, askıda kaldı. Ambulans itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Olay, saat 20.30 sularında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Akasya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans rahatsızlanan prostat hastası yaşlı adamı alıp, sokaktan ayrıldıktan sonra, dik ve dar yokuşta manevra yaptı. Ambulans manevra yaptığı sırada dönemeyince, sağ ön tekeri kaldırıma çıkarken, arka teker askıda kalarak mahsur kaldı. Vatandaşlar dengeyi sağlamaya çalıştı Bunun üzerine ambulansın dengesinin sağlanması için sokaktaki vatandaşlar, ambulansı asıldı, bazıları ise açılan arka kapıya tutundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla ambulansı sokaktaki kaldırım korkuluklarına bağlayarak dengede tutmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat sonra ambulans kurtarıldı Ambulansta bulunan hasta adam ise, olay yerine sevk edilen başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye kurtarıcı aracı, yaklaşık 2 saat sonra halatların yardımıyla ambulansı askıda kaldığı yerden kurtardı. Öte yandan ambulansın askıda kaldığını gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını film izler gibi balkonlarına çıkarak izledi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kurtarılan ambulans olay yerinden ayrıldı. Olay anlatan mahalle sakinleri, “Ambulans hastayı aldıktan sonra dik ve dar yokuşta dönmeye çalıştı ama dönemedi. Bir tane tekeri askıda kaldı” diye konuştu.

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