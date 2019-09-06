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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama - ADANA

Hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama - ADANA

- Kozan Adliyesi görüntüleri - Şüphelilerin Kozan Adliyesi'ne getirilmesi - Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılması Adana 'da hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklamaADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internetten birden fazla kişiye sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hasarlı araçları kendilerinin gibi göstererek, birden çok kişiye sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Avcılık Irak Trol 

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