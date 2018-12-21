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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hasankeyf’te 630 yıllık cami yeni yerine taşındı

Hasankeyf’te 630 yıllık cami yeni yerine taşındı

630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki yerine götürülmesinden detay

-Eyyubi Camisi’nin 352 tekerlekli SPMT aracıyla götürülmesini izleyen vatandaşlardan detay
-Yeni Hasankeyf’te konumlandırılan Eyyubi Camisi’nden detay
-Eyyubi Camisi’nin yeni yerinde namaz kılan görevli personelden detay
-Yeni yerine konumlandırılan Eyyubi Camisi’nde çalışma yapan görevlilerden detay
-Genel Detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 630 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi yeni yerine taşındı. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik kent Hasankeyf'te 630 yıllık ve yaklaşık 2 bin 650 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi’nin taşınmasına sabah saat 08.00’da başlandı. Hasankeyf’te taşınan eserler arasındaki en ağır eser olma özelliği taşıyan Eyyubi Camisi, 352 tekerlekli kendinden tahrikli modüler SPMT aracıyla yaklaşık 6 saatte 5 kilometre uzaklıktaki Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki yerine konumlandırıldı. Taşımada görevli bazı personeller Yeni Hasankeyf Kültürel Park alanında konumlandırılan tarihi camide namaz kıldı.
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