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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hasanağa'da büyükşehirden altyapı hamlesi

Hasanağa'da büyükşehirden altyapı hamlesi

AÇIKLAMA

Lyon Kanalizasyon Gesi Yağmur Suyu 

-ÇALIŞMALARDAN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda yapılaşmanın hızla arttığı Hasanağa'da 30 milyon TL'lik altyapı yatırımını hayata geçirirken, yapılacak ilave 25 milyon TL'lik yatırımla birlikte bölge tamamen sağlıklı bir altyapıya kavuşacak. Bursa'yı geleceğe taşıyacak dev projeleri hayata geçirirken, kentin altyapısını da buna paralel olarak güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, kentin yapılaşmada yeni gelişim bölgesi olan Hasanağa'da da güçlü altyapı için adeta kesenin ağzını açtı. BUSKİ marifetiyle yürütülen çalışmalarda Hasanağa'nın Balkan ve Kızıcıklı mahallelerinde bugüne kadar 18,5 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile 2,5 kilometre de dere ıslahı tamamlandı. Bunun yanında bölgeye 20 kilometre kanalizasyon ve 13 kilometre de yağmur suyu hattı daha yapılacak. Sorunsuz altyapı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede daha önce de incelemelerde bulunduğunu ve yapılacaklarla ilgili tespitler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu bölgede son yıllarda yapılaşma hızla gelişiyor ve önümüzdeki süreçte bu bölge önemli bir yerleşim alanı olacak. Bu amaçla ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık. Bugüne kadar 18,5 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 2,5 kilometre dere ıslahı çalışmasını tamamladık. Bu çalışmaların toplam maliyeti 30 milyon TL'yi buldu. Bölgeye 20 kilometre kanalizasyon ve 13 kilometre de yağmur suyu hattı daha yapılacak. Bu çalışma da yaklaşık 25 milyon TL'ye mal olacak. Sonuçta Hasanağa'nın altyapısına kısa sürede 55 milyonluk bir harcama yapılmış olacağız. Hızlı devam eden yapılaşmaya paralel olarak altyapının da sorunsuz bir şekilde işlemesini istiyoruz. Bu çalışmalarla bu bölgede hayatın sorunsuz devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

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