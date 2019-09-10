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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Harp Okulu Lojmanlarındaki yüksekten düşme - BALIKESİR

Harp Okulu Lojmanlarındaki yüksekten düşme - BALIKESİR

- Cenazeden detaylarHarp Okulu Lojmanlarındaki yüksekten düşme - Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşerek ölen Demirhan Demirer'in cenazesi Balıkesir 'de defnedildiBALIKESİR (AA) - Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarındaki binanın 4. katından merdiven boşluğuna düşerek ölen Demirhan Demirer'in cenazesi Balıkesir 'de toprağa verildi.
Tuzla Devlet Hastanesi morgundan alınan Demirhan Demirer'in (15) cenazesi Balıkesir 'in merkez Karesi ilçesinde getirildi.
Demirer'in cenazesi, Adnan Menderes Mahallesi Hacı Sami ve Hasibe Kocan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına, Demirhan Demirer'in babası Cüneyt Demirer, annesi Seden Filiz Güleç ve yakınları katıldı.
İki gün önce, Deniz Harp Okulu Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt Demirer'in oğlu 15 yaşındaki Demirhan Demirer, giriş kartı ile geldiği Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki lojmanda bulunan binanın 4. katından, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düşmüş, ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine götürülen Demirer, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sekte Cenaze Cenaze Namazı 

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