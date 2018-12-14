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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Harçlık için askeri alanda demir toplayan çocuk mayına basarak öldü

- Harçlık için askeri alanda demir toplayan çocuk mayına basarak öldü

olay yerinden görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Polis Gesi Okul Harçlığı 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için askeri alandaki demirleri toplayıp satan 13 yaşında bir çocuk mayına basarak hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinin Mevlevi köyünde yaşayan ve okul harçlığını çıkarmak için askeri alandaki demir atıkları toplayıp satan 13 yaşında Gürcistan uyruklu Makhir İsmailov mayına basarak hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinden beri kayıp olan çocuğun cesedi bugün askeri atış alanı yakınlarında bulundu. Yaşanan acı olaydan sonra KKTC polisinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Makhir İsmaılov'un, Mevlevi' de ölü olarak bulunması ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahsın, bölgede bulunan bir mühimmata muhtemelen temas etmesi neticesinde, mühimmatın patlaması sonucu öldüğü, yapılan otopsisinde de söz konusu şahsın ölüm sebebinin ‘patlayıcı madde etkisiyle gelişen iç organ ve büyük damar yaralanması’ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. Güzelyurt Kaymakamlığının ise, 03-14 Aralık tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde canlı mühimmat ile atış yapılacağı konusunda önceden uyarıda bulunduğu ve söz konusu bölgeye can ve mal emniyeti açısından girilmemesi yönünden önceden uyarıda bulunulduğu öğrenildi. Okul harçlığını çıkarmak için demir topluyordu 13 yaşındaki Makhir İsmailov'un öğrenci olduğu ve ailesi ile köyün mandırasında çobanlık yaptığı boş zamanlarında ise atış alanındaki demir artıklarını toplayıp hurdacıya satarak okul harçlığını çıkardığı öğrenildi. İsmailov’un annesi ise patlama yerinde çocuğunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.
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