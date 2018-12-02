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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Harbiye’de otomobil kontrolden çıktı, faciadan dönüldü...İstanbul’un göbeğinde alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Harbiye’de otomobil kontrolden çıktı, faciadan dönüldü...İstanbul’un göbeğinde alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Aracın başında bekleyen alkollü sürücü

Alkollü Sürücü Polis Polis Merkezi Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araç
-Aracın çarptığı hafif ticari araç
-Yerinden çıkan ve iş yerinin camına saplanan trafik direği
-Vatandaşın röportajı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli'de alkollü sürücü, iddiaya göre bir kamyonun kendisini sıkıştırması sonucu önce park halindeki bir araca, ardından da tabelaya çarptı. Kaza sonucu yerinden çıkan tabela iş yerine girerken, ortalık ise savaş alanına döndü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ç.'nin kullandığı otomobil, bir kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil önce park halindeki bir hafif ticari araca ardından da tabelaya çarptı. Yerinden çıkan tabela ise bir iş yerinin camından içeriye girdi. Park halinde yerinden oynayan araç ise bir kamyonun ortasına çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Burnu bile kanamadan kurtuldu Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen araçtan burnu bile kanamadan kurtulurken sürücü Barış Ç.’yi ayakta kontrollerini yaptı. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Barış Ç.’nin alkol testini de yapan polis, 0.57 promil alkollü olduğunu belirledi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine el konuldu ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. “Yandan araba sıkıştırdı, biz de geldik ve vurduk” Kazayı duyan Talip Yıldırım, “Ben içerideydim. Arkadaşım geldi ve bana dışarıda kaza olduğunu, haberimin olup olmadığını sordu. Ben de dışarı çıktım. Vaziyet buydu, bu manzara ile karşılaştım. Sürücü bana, ‘yandan araba sıkıştırdı, biz de geldik ve vurduk’ dedi’’ ifadelerini kullandı. Kazanın yaşandığı esnada kaldırımda yaya bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.
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