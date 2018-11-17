Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Harabe evin duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

Harabe evin duvarı otomobilin üzerine yıkıldı

yıkılan duvarda görüntü

Harabe Yağan Sokak Çocuklar 

-araçta görüntü
-araç sahibinde görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, harabe ve kullanılmayan bir evin duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Olay akşam saatlerinde Eski Derik Caddesi Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre harabe ve kullanılmayan evin duvarı, yağan yağmura dayanamayarak yıkıldı. Bu sırada evin yakınlarına park edilen bir araç, yıkılan duvarın altında kaldı. Olayda can kaybı olmazken, arabada büyük maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, “Eski ve kullanılmayan evin gündüz saatlerinde yıkılmaması büyük bir faciayı önledi. Çünkü bu sokak çocuklar ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Duvar arabanın değil de yoldan geçen bir insanın ve orada oyun oynayan çocukların üzerine düşebilirdi. Yetkililerden kullanılmayan harabe evlerin bir an yıkılması konusunda önlem almalarını istiyoruz." diyerek olaya tepki gösterdi.
İlgili Foto Galeriler
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Tarihi açılıştan ilk karelerTarihi açılıştan ilk kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı