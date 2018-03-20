Hani'de şehit olan gönüllü köy korucusu Opçin için tören düzenlendi - DİYARBAKIR Haberi
- Güvenlik önlemlerinden detay - Köy halkından detaylar - Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nun alana gelişi - Şehidin yakınlarından detay - Şehidin naaşının katafalka konulması - Şehit için namaz kılınması - Şehidin naaşının toprağa verilmesi - Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nun konuşması - Türk bayrağı, şehidin fotoğrafı ve şehitlik belgesi şehidin oğluna verilmesi - Taziye evinden detayDİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan gönüllü köy korucusu Yaseddin Opçin için tören düzenlendi.