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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hamile kadının kamyon şoförünü gasbettiği iddiası - ADANA

Hamile kadının kamyon şoförünü gasbettiği iddiası - ADANA

- Polis aracı - Hamile kadının yüzünü poşetle kapatması - Hamile kadının Polis merkezine götürülüşüHamile kadının kamyon şoförünü gasbettiği iddiası - Adana ’da durdurduğu bir kamyon şoförünün bin 150 lirasını gasbettiği ileri sürülen hamile kadın ve ona yardım eden 2 kişi yakalandıADANA (AA) - Adana ’da durdurduğu bir kamyon şoförünün bin 150 lirasını gasbettiği ileri sürülen hamile kadın ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Mersin istikametine giden 23 BS 851 plakalı kamyonun şoförü Burhan T.(32), yol kenarında bekleyen Ceylan U’nun (29) işareti üzerine durdu.Para bozdurmak istediğini belirten Ceylan U. (29), cebinden para çıkartan şoförü bıçakla tehdit etti.Burhan T'nin bin 150 lirasını gasbeden Ceyhan U. ile ona yardım eden A.G. (17) ve Ferhat K. (31) daha sonra otomobille kaçtı.Burhan T'nin durumu polise bildirmesiyle çalışma başlatan ekipler, kısa sürede şüphelileri yakaladı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İncirlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis İncirlik Akalan Kamyon Şoförü Hamile Kadın 

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