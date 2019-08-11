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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Hamburg’da Kurban Bayramı Çoşkusu

- Hamburg’da Kurban Bayramı Çoşkusu

bayram namazı

Atmosfer Tatil Günü Kalaba Alabalık Bayram Namazı 

-detay

( HAMBURG ) - Hamburg’da Kurban Bayramı çoşkusu HAMBURG

- Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Kurban bayramı Almanya’daki camilerde de kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Diyanete bağlı DİTİP Merkez Mescid-i Aksa Cami’ni erken saatlerde dolduran cemaat, İmam Orhan Akbana’nın verdiği vaazı dikkatle dinledi. Daha sonra din görevlisi Ethem Tagac tarafından okunan hutbede bayramların önemi anlatıldı. Camideki Türk olmayan Müslümanlar tarafından da anlaşılması için hutbe Almanca olarak da okundu. Namazdan sonra caminin içinde ve avlusunda birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar, bayram gününün tatil günü olan Pazar denk gelmesiyle, bayramı güzel bir atmosferde yaşadılar. Arefe günü ise camiler tarafından yapılan organizasyonlarla, Müslüman mezarlıkları ziyaret edilerek toplu dua yapıldı.
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