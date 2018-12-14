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( BATI ŞERİA ) - Hamas'ın yıldönümü kutlamalarında gerginlik- Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüpheli gözaltına alındı BATI ŞERİA



- Batı Şeria’nın El Halil kentinde Hamas’ın kuruluşunun 31. yıldönümü kutlamalarına Filistin polisi izin vermeyince, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Filistin Meclisi'ndeki sandalyelerin yüzde 60’ını elinde bulunduran Hamas’ın kuruluşunun 31. yıldönümü kutlamalarında polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Cuma namazının ardından halk Hamas’ın yıldönümünü kutlamak için El Halil sokaklarına akın etti. Hamas’ın en güçlü olduğu şehir olan El Halil sokaklarını dolduran halk, Filistin polisinin engeliyle karşılaştı. Gösteriye izin vermeyen Filistin polisi, kalabalığa dağılmaları konusunda çağrıda bulundu. Çağrı üzerine öfkelenen kalabalık, polisle tartışınca arbede yaşandı. Kutlamalara gölge düştü Geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Filistin Parlamentosunu askıya alma kararına öfkelenen halk, kutlamaların engellenmesiyle polise tepki gösterdi. Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



