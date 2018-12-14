Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Hamas'ın yıldönümü kutlamalarında gerginlik - Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüpheli gözaltına alındı

- Hamas'ın yıldönümü kutlamalarında gerginlik - Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüpheli gözaltına alındı

Gösterilerin başlangıcı

Polis Bild Kalaba Alabalık Arbede 

-Arbede
-Detay

( BATI ŞERİA ) - Hamas'ın yıldönümü kutlamalarında gerginlik- Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüpheli gözaltına alındı BATI ŞERİA

- Batı Şeria’nın El Halil kentinde Hamas’ın kuruluşunun 31. yıldönümü kutlamalarına Filistin polisi izin vermeyince, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Filistin Meclisi'ndeki sandalyelerin yüzde 60’ını elinde bulunduran Hamas’ın kuruluşunun 31. yıldönümü kutlamalarında polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Cuma namazının ardından halk Hamas’ın yıldönümünü kutlamak için El Halil sokaklarına akın etti. Hamas’ın en güçlü olduğu şehir olan El Halil sokaklarını dolduran halk, Filistin polisinin engeliyle karşılaştı. Gösteriye izin vermeyen Filistin polisi, kalabalığa dağılmaları konusunda çağrıda bulundu. Çağrı üzerine öfkelenen kalabalık, polisle tartışınca arbede yaşandı. Kutlamalara gölge düştü Geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Filistin Parlamentosunu askıya alma kararına öfkelenen halk, kutlamaların engellenmesiyle polise tepki gösterdi. Çıkan arbedede onlarca kişi yaralanırken, 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı