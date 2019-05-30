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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hamamönü'nde narkotik standı

Hamamönü'nde narkotik standı

Narkotik birimlerinin stant çalışması

Bağımlılık Uyuşturucu Farkındalık İhbar Hattı Tarihi Mekan 

-Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ziyareti
-detaylar

( ANKARA )- Narkotik birimleri tarihi mekanda halkı bilinçlendiriyor ANKARA

- Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri Hamamönü'nde yaptığı stant çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini halka anlatıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sahada uyguladığı farkındalık çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemi vatandaşlara anlatılıyor. Başkentin Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü’nde açılan Narkotik standında, “Farkındayız Farklıyız”, “Uyuma İhbar Et” sloganlarıyla, “0552 155 06 06” numaralı whatsapp ihbar hattına vatandaşın karşılaştığı uyuşturucu satıcıları ve olayların ihbar etmesi uyarısında bulundu. Öte yandan Google Play ve AppStore üzerinde bulunan “Uyuşturucu ile Mücadele” telefon uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.
Altındağ Belediye Başkanı Asıl Balcı, standı ziyaret etti. Balcı ziyaretinde, “Emniyetimiz bağımlılıkla mücadele anlamında yapılması gereken bir çalışmanın bilgilendirmesini yapıyor. Emniyet birimlerimize teşekkür ediyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar bu konuda farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın duyarlı davranması, emniyetimizin üzerimize düşen görevleri yapma konusunda güzel bir harekette bulunuyor. Bu çalışmanın yapılmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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