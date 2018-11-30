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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hamamboğazı’nda termal sağlık kompleksi için ilk adım atıldı

Hamamboğazı’nda termal sağlık kompleksi için ilk adım atıldı

HAMAMBOĞAZI BÖLGESİNDE YAPILAN HAVADAN ÇEKİM

Sosyal Tesis Toplantı Sağlık Turizmi Sağlıklı Yaşam Sağlığı Merkezi 

-TERMAL SUYUN YER ALTINDAN FIŞKIRAN KAYNAĞIN İÇİNDEN YAPILAN ÇEKİM

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ın en büyük termal kaynaklarının bulunduğu Banaz ilçesi Hamamboğazı bölgesinde sağlık kompleksi yapılması için ilk adım atıldı. Uşak'ın Hamamboğazı bölgesine yapılması planlanan Termal Sağlık Kompleksi ve Rehabilitasyon Merkezinin proje başvurusu kabul edildi. Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Özel İdaresinin iştirakçi olarak yer aldığı hibe projesi ile termal sağlık kompleksi için bir detay fizibilite raporunun hazırlanacağı öğrenildi. Sağlık kompleksinde kür merkezi, klinik hotel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, hastane, sağlıklı yaşam merkezi, yaşlı sağlığı merkezi, tanı ve tedavi üniteleri, toplantı salonları, spor alanları ve sosyal tesisler için yerleşim planı çıkarılarak, taslak mimari çizilecek. Tesis donanım ihtiyaç analizi yapılacak, tesis kurulum yaklaşık maliyeti oluşturulacak, sağlık turizmi için pazar analizi yapılacak, sağlık kompleksi organizasyon yapısı oluşturulacak ve işletme maliyetinin finansal ve mali analizi çıkartılacak. 7 bin 400 yatak kapasitesine sahip alanları bulunan Hamamboğazı Termal Turizm Bölgesinde bu girişimle birlikte özellikle bulunduğu bölge itibariyle sağlık turizmde önemli bir merkez olacağı öngörülüyor. (EÖ-RFK
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