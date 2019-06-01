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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin ile Diyarbakır’da düet yaptı

Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin ile Diyarbakır’da düet yaptı

Sahneden görüntü

Sosyal Medya Twitter Lösemi Hastası Cesar 

-Konsere gelenlerden görüntü
-Haluk Levent’ten görüntü
-Bünyamin Toreman’dan görüntü
-Haluk Levent ve Bünyamin Toreman düeti
-Haluk Levent röportajı
-Bünyamin Toreman röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri Lösemi hastası Bünyamin Toreman’nın hayali olan sanatçı Haluk Levent ile düet yapma isteğini twitter üzerinden paylaştı, Haluk Levent cevap verip Diyarbakır’da Bünyamin Toreman ile düet yaptı. Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin Toreman’nın Haluk Levent ile düet yapma isteğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Twitter paylaşımını gören sanatçı Haluk Levent, Bünyamin Toreman’nın bu isteğine cevap vererek kabul edip Diyarbakır’da düet yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde verilen konsere Haluk Levent yanı sıra lösemi hastası Bünyamin Toreman, ailesi, Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
“Çocuğumuz kanseri umuduyla yeneceğini düşünüyoruz” Konserinden ardından duygularını aktaran Haluk Levent, Bünyamin kardeşleriyle ilgili bir duyuru olduğunu ve Bünyamin’nin bir sanatçı ile konser vermek istediğini, bütün hayalinin bu olduğunu söyledi.

Levent, “ Çocuğumuz kanserdi ama umuduyla yeneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bende onun yanına gelmek istedim ve Diyarbakır’a geldim. Ahbaplarımızla ve onun ailesiyle bir salonda şarkılar söyledik. Tabi Bünyamin’nin bu kadar yetenekli olacağını düşünmemiştim, çok da cesaretli. Elimizden geldikçe birlikte şarkılar söyledik. Diyarbakır halkı da sağ olsun hemen toparlandılar bir günde beraber bizlere eşlik ettiler. Çok mutlu oldum ” dedi.
Lösemi hastası Bünyamin Toreman ise, çok heyecanlandığını, Haluk Levent’İ zaten çok sevdiğini ve Çocuklar Üşümesin ekibine çok teşekkür ettiğini ifade etti.

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