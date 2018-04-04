Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Halk, sorunlarını vali ile görüşüyor

Halk, sorunlarını vali ile görüşüyor

toplantıdan görüntü

Ali İl Toplantı 

-katılımcılardan görüntü
-Konuşmalar
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de her Çarşamba günü vatandaşlar, 'Halk Gününe' giderek sorunlarını ve taleplerini valiye iletiyor. Valilik Toplantı Salonunda vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yılmaz Şimşek, valilik makamının kapısının vatandaşa her zaman açık olduğunu belirtti.
Vali Şimşek yaptığı açıklamada; “Valiliğimizce Çarşamba günlerini 'halk günü' olarak belirledik, bugün de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımız bize sorunlarını, sıkıntılarını kendi ağızlarından hiçbir aracı olmadan bizzat bizlere iletme şansı buluyorlar. Biz de onların bu sorunlarını ilgili birimlere, kurumlara talimat veriyoruz. Amacımız devletle halkı buluşturmak, devletle halk arasındaki mesafeyi kapatmak. Bu şekilde de vatandaş memnuniyetini esas alan bir görevini tesis etmektir. Aslında bizlerin makamları vatandaşa her zaman açıktır, ama her Çarşamba günleri saat 10:00 ’da bu tür toplantılarda dinlemek istiyoruz. Vatandaşlarımızı Çarşamba günleri valiyle buluşmaya davet ediyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Vali Şimşek, halk gününe gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı