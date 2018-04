Halk, sorunlarını vali ile görüşüyor

Ali İl Hakkında

Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....

-katılımcılardan görüntü-Konuşmalar-detaylar( NİĞDE ) NİĞDE- Niğde'de her Çarşamba günü vatandaşlar, 'Halk Gününe' giderek sorunlarını ve taleplerini valiye iletiyor. Valilik Toplantı Salonunda vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yılmaz Şimşek, valilik makamının kapısının vatandaşa her zaman açık olduğunu belirtti.Vali Şimşek yaptığı açıklamada; “Valiliğimizce Çarşamba günlerini 'halk günü' olarak belirledik, bugün de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımız bize sorunlarını, sıkıntılarını kendi ağızlarından hiçbir aracı olmadan bizzat bizlere iletme şansı buluyorlar. Biz de onların bu sorunlarını ilgili birimlere, kurumlara talimat veriyoruz. Amacımız devletle halkı buluşturmak, devletle halk arasındaki mesafeyi kapatmak. Bu şekilde de vatandaş memnuniyetini esas alan bir görevini tesis etmektir. Aslında bizlerin makamları vatandaşa her zaman açıktır, ama her Çarşamba günleri saat 10:00 ’da bu tür toplantılarda dinlemek istiyoruz. Vatandaşlarımızı Çarşamba günleri valiyle buluşmaya davet ediyoruz” dedi.Konuşmanın ardından Vali Şimşek, halk gününe gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi.