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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Halk ozanı Neşet Ertaş anıldı - KIRŞEHİR

Halk ozanı Neşet Ertaş anıldı - KIRŞEHİR

- Neşet Ertaş'ın mezarı başında anılması - Dua edilmesi ve mezara çiçek bırakılması - Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın açıklaması - Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş'ın açıklaması - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun açıklamasıHalk ozanı Neşet Ertaş anıldı - "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında Kırşehir 'deki mezarı başında anıldı - Kırşehir Valisi İbrahim Akın: - "Hiçbir zaman Neşet Ertaşlar unutulmayacaktır" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Onun türküleri bizim sevdamız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum" - Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: - "Unutamıyoruz. Her gün onunla beraber yaşıyoruz"KIRŞEHİR (AA) - Bozlak ustası halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılı dolayısıyla Kırşehir 'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.Kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'nda yapılan törende, Ertaş için Kur'an - ı Kerim okunarak dua edildi. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen törende, protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfiller bıraktı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın son yıllarda Abdal kültürünün yetiştirdiği, Türkiye'ye mal olan bir halk ozanı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 25 Eylül 2012 tarihinde önemli bir değerini kaybettiğini anımsatan Akın, ozanı vefatının 7. yılında mezarı başında dualarla andıklarını vurgulayarak, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hiçbir zaman Neşet Ertaşlar unutulmayacaktır. Onu unutturmamak adına bu yıl da belediye başkanlığımızca çeşitli etkinlikler organize edildi." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Neşet Ertaş'ın, türküleri ve sevgisiyle gönüllerde taht kurduğunu dile getirerek, " Kırşehir onun için ne yapsa azdır. Valimize ve Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Onun türküleri bizim sevdamız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
- "Türkiye ağlamıştı, şimdi gökyüzü de ağlıyor" Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Neşet Ertaş'ın 7 yıl önce vefat etmesine rağmen gönüllerde yaşamaya devam ettiğine vurgu yaparak, "Yedi yıl önce Türkiye ağlamıştı, şimdi gökyüzü de ağlıyor. Herkesin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da acısının hala taze olduğunu belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:"Unutamıyoruz. Her gün onunla beraber yaşıyoruz. Bu sene acımız biraz daha katlandı çünkü dört gün önce halamızı da kaybettik. Onu da babamızın yakınına defnettik. Acımız biraz daha fazlalaştı. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Neşet Ertaş, kıymet bilinirse değerlidir. Sağ olsunlar değerini biliyorlar. Tüm büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum."Katılımcılar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kısa süre önce vefat eden kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali'nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu.Törene, milletvekilleri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Abdal geleneğinden gelen sanatçılar, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Kırşehir Gençlik Merkezi'nden gençler, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş, vefatından bir gün sonra memleketi Kırşehir 'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Başsağlığı Belediye Başkanlığı Bozlak Gökyüzü Öğrenciler 

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