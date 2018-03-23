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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 45'inci yıl dönümünde Beylikdüzü’nde anıldı

Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 45'inci yıl dönümünde Beylikdüzü’nde anıldı

Programdan görüntüler

-Başkanın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Aşıklar geleneğinin en büyük temsilcilerinden biri olan halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 45’inci yıl dönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Halk Ozanı Aşık Veysel, Ölümünün 45’inci yılında Beylikdüzü Belediyesi ve Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleşen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İlçe Kaymakamı Mehmet Okur, ilçe protokolü, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun Aşık Veysel’in türkülerini seslendirmesiyle başladı.
Katılımcılardan yoğun ilgi gören anma programı, Ender Baltık konseri ile devam etti. “Aşık Veysel bu toprakların vicdanıdır” Aşık Veysel’in değerini ve önemini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Aşık Veysel’i anlıyoruz. Aşık Veysel aslında bu toprakların vicdanıdır. Bugün eğer sorunlarımız büyüyor ve bazen çözümsüz hale geliyorsa vicdan duygusunu kaybettiğimiz içindir. Aslında bir çok sorunu da bundan dolayı yaşıyoruz. Geçmişe dönüp baktığınızda Aşık Veysel ve onun gibi bu toprakların vicdanını taşıyan insanların sözlerine bakmalıyız. Bakmalıyız ki bugün hatalarımızdan geri dönebilelim, eksiklerimizi görelim ve bu ülke adına daha sağlıklı daha güzel işler yapabilelim” dedi.

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