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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Halk otobüsündeki yankesicilik kamerada - BURSA

Halk otobüsündeki yankesicilik kamerada - BURSA

otobüsteki yankesicilik anları, zanlının adliyeye sevk edilmesiHalk otobüsündeki yankesicilik kamerada - Bursa 'da halk otobüsünde bir yolcunun cebindeki 2 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, araçtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelenerek gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir halk otobüsünde yolcunun paralarının yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.Halk otobüsüne binen M.A'nın (55) yanına oturan S.E. (39), elini kucağındaki monta gizleyerek bu kişinin cebindeki 2 bin lirayı çaldı.Durakta indiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden M.A, durumu polise bildirdi.Araçtaki kameraların kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kamera kayıtlarında S.E'nin, ineceği durağa yaklaşan M.A. ayağa kalkarken cebindeki paraları çaldığı görülüyor.

Polis Bild Kamera Halk Otobüsü Harekete Geç 

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